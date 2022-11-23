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Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı
Bir Galatasaray taraftarı, saçına sarı-kırmızılı takımın amblemini ve Fatih Terim'in portresini yaptırdı. Bu paylaşım sosyal medyada viral oldu.
- 23.11.2022 - 16:33
- Güncelleme : 23.11.2022 - 17:00
Galatasaray için Fatih Terim'in önemini bilmeyen yoktur...
Bir futbolsever de sarı-kırmızılı takıma ve Fatih Terim'e olan sevgisini saçına yansıttı.
Berberinden ilginç bir istekte bulunan taraftarın sosyal medyada marşla birlikte yaptığı paylaşım, dolaşıma girdikten sonra yüzlerce beğeni aldı.
İşte o video...
Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı - İZLE