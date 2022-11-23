Haberler

Futbol Haberleri

Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı

Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı

Bir Galatasaray taraftarı, saçına sarı-kırmızılı takımın amblemini ve Fatih Terim'in portresini yaptırdı. Bu paylaşım sosyal medyada viral oldu.