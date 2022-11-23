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    Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı

    Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı

    Bir Galatasaray taraftarı, saçına sarı-kırmızılı takımın amblemini ve Fatih Terim'in portresini yaptırdı. Bu paylaşım sosyal medyada viral oldu.
    • 23.11.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:00
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    Galatasaray için Fatih Terim'in önemini bilmeyen yoktur...

    Bir futbolsever de sarı-kırmızılı takıma ve Fatih Terim'e olan sevgisini saçına yansıttı.

    Berberinden ilginç bir istekte bulunan taraftarın sosyal medyada marşla birlikte yaptığı paylaşım, dolaşıma girdikten sonra yüzlerce beğeni aldı.

    İşte o video...

    Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı - İZLE

    Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim i kazıttı #1

    Galatasaraylı taraftar saçına Fatih Terim'i kazıttı


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