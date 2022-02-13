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- Galatasaraylı taraftarın Kayserisporlu Onur'dan ilginç isteği
Galatasaraylı taraftarın Kayserisporlu Onur'dan ilginç isteği
Galatasaraylı bir taraftarın Kayserispor maçında Onur Bulut ile yaşadığı diyalog izleyenleri güldürdü.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 18:19
Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Galatasaray'da Kayserispor maçında yaşanan bir hadise sosyal medyada viral oldu.
Sarı-kırmızılı bir futbolseverin Kayserispor sağ beki Onur Bulut ile yaşadığı tek taraflı diyalog izleyenleri güldürdü.
"KENDİ KALENE GOL AT"
Galatasaraylı taraftarın videoda, "Onur! Sevabına kendi kalene gol atsana. Küme düşeceğiz Onur! Kendi kalene gol at oğlumun adını Onur koyacağım, gülme lan." dediği görülüyor.
Galatasaraylı taraftarın Kayserisporlu futbolcudan isteği - İZLE