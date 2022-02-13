Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
578.850
1.02%
BTXN Coin
37.00
-1.33%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C
    Galatasaraylı taraftarın Kayserisporlu Onur'dan ilginç isteği

    Galatasaraylı taraftarın Kayserisporlu Onur'dan ilginç isteği

    Galatasaraylı bir taraftarın Kayserispor maçında Onur Bulut ile yaşadığı diyalog izleyenleri güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Galatasaray'da Kayserispor maçında yaşanan bir hadise sosyal medyada viral oldu.

    Sarı-kırmızılı bir futbolseverin Kayserispor sağ beki Onur Bulut ile yaşadığı tek taraflı diyalog izleyenleri güldürdü.

    "KENDİ KALENE GOL AT"

    Galatasaraylı taraftarın videoda, "Onur! Sevabına kendi kalene gol atsana. Küme düşeceğiz Onur! Kendi kalene gol at oğlumun adını Onur koyacağım, gülme lan." dediği görülüyor.

    Galatasaraylı taraftarın Kayserisporlu futbolcudan isteği - İZLE


    Görüş Bildir