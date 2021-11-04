Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.106
-1.86%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    Galatasaraylı taraftarın Marcao'lu çözümü güldürdü

    Galatasaraylı taraftarın Marcao'lu çözümü güldürdü

    Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray'da bir taraftarın Falcao formasındaki harfleri kağıtla değiştirerek Marcao yapması geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 19:55
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 20:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu önünde takımları lehine sloganlarda bulundu.

    FALCAO'YU MARCAO YAPTI

    Günün en çok dikkat çeken görüntüsü ise bir taraftarın Falcao formasındaki harfleri değiştirerek Marcao yapması oldu.

    Sosyal medyaya damga vuran kare kullanıcıları gülümsetti.

    Galatasaraylı taraftarın Marcao lu çözümü güldürdü #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir