Galatasaraylı taraftarın Marcao'lu çözümü güldürdü

Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray'da bir taraftarın Falcao formasındaki harfleri kağıtla değiştirerek Marcao yapması geceye damga vurdu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu önünde takımları lehine sloganlarda bulundu.

FALCAO'YU MARCAO YAPTI

Günün en çok dikkat çeken görüntüsü ise bir taraftarın Falcao formasındaki harfleri değiştirerek Marcao yapması oldu.

Sosyal medyaya damga vuran kare kullanıcıları gülümsetti.