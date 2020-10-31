Galatasaraylı taraftarlar localara ilgi göstermedi

Fahiş loca fiyatları, taraftarların maçlara gitmesini önledi. Galatasaray'da Ankaragücü karşılaşması öncesi sadece 320 adet bilet satıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun localara yüzde 50 oranında taraftar alınmasına izin vermesinin ardından boşta olan 97 locayı satışa sunan Galatasaray Kulübü, beklediği alakayı göremedi.

EN UCUZ BİLET 2 BİN 500 LİRA

2 bin 500 ila 5 bin TL arasında değişen koltuk kiralama bedelini çok bulan sarı-kırmızılı taraftarlar, Alanyaspor maçının ardından Ankaragücü karşılaşmasına da ilgi göstermedi.

SADECE 320 ADET KOLTUK KİRALANDI

Alanyaspor maçına 400 kişi giderken, bugünkü Ankaragücü karşılaşması öncesi ise sadece 320 adet koltuk kiralandı.

Yönetim, taraftarların fiyatları pahalı bulmasına rağmen bu konuda herhangi bir indirim yapmadı.