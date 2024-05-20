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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldıkları mücadeleden 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün bulduğu gol ile 1-0 galip ayrıldı.
Takımlarını yalnız bırakmadılar
Maç sonrası ise Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yola çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tesisin önünde taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, takımı marşlarla, meşalelerle ve bayraklarla karşılarken takım otobüsünün tesislere girmesinin ardından taraftarlar da alandan ayrıldı.
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