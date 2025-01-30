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Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını Hollanda’da yalnız bırakmadı. Binlerce Galatasaraylı futbolsever, maç öncesinde Amsterdam sokaklarını adeta sarı-kırmızıya boyadı.

STADA FİLİSTİN'E DESTEK VEREREK YÜRÜDÜLER

Maç saatini heyecanla bekleyen taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destek verirken, bir yandan da Filistin’e olan dayanışmalarını gösterdi. Amsterdam sokaklarında hep bir ağızdan “Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük” sloganları atan taraftarlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Coşkulu kalabalık, tezahüratlarını sürdürerek stadyuma doğru ilerlerken, hem Galatasaray’a olan sevgilerini hem de Filistin halkına verdikleri desteği güçlü bir şekilde ortaya koydu.