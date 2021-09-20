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    Galatasaraylı taraftarlardan Ömer Bayram'a tepki

    Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından taraftarlar Ömer Bayram'a "Üzerindeki formayı çıkar" şeklinde tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu "Eyvallah" diyerek soyunma odasına gitti.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 09:11
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    Galatasaraylı taraftarlardan Ömer Bayram'a tepki

    Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan oyunculara tepki geldi.

    Karşılaşma 0-0 devam ederken tribünler, DeAndre Yedlin'i ıslıklarla protesto etti.

    Alanyaspor'un golü sonrası ise tepkilere maruz kalan bir diğer isim ise Ryan Babel oldu. Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken Ryan Babel 77. dakikada oyuna dahil oldu.

    Galatasaraylı taraftarlardan Ömer Bayram a tepki #1

    ISLIĞA ALKIŞLA KARŞILIK

    Maçın son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklandı.

    Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık verdi.

    MAÇ SONUNDA ÖMER BAYRAM'A: "ÇIKAR ÜZERİNDEKİ O FORMAYI"

    Babel ile birlikte sahaya çıkan bir diğer isim Ömer Bayram'a ise bir taraftar, "Çıkar üzerindeki o formayı" şeklinde serzenişte bulundu.

    Tecrübeli futbolcunun ise "Eyvallah" diyerek idmanı bırakıp içeri girdiği görüldü.

    Galatasaraylı taraftarlardan Ömer Bayram a tepki #2

    Galatasaraylı taraftarlardan Ömer Bayram a tepki #3

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