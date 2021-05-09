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    Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın'a sataştı

    Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın'a sataştı

    Dün oynanan derbide, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın'a ilk yarı sonunda, "Haydi ganyan bayine" diyerek sataştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 14:15
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    Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Şampiyonluk mücadelesinin en önemli mücadelesinde sarı-kırmızılılar 3-1 galip geldi.

    Sarı-kırmızılılar, derbi galibiyetinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda ise Galatasaray'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a çarpıcı bir gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı.

    Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın a sataştı #1

    “HAYDİ GANYAN BAYİNE”

    Ayrıca, Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandığı gündeme geldi.

    2-1 önde soyunma odasına giden Galatasaray'da idari görevli Şükrü Hanedar,"Haydi ganyan bayine" diyerek, siyah beyazlılara sataştı. Bu sözü duyan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bunun üzerine "Kim o sözü söyleyen?" diye bağırdı.

    Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın a sataştı #2

    “BİZ SİZİ BÖYLE Mİ MİSAFİR ETTİK”

    Ajansspor’un haberine göre, Hanedar'ın bu sözlerinin ardından Sergen Yalçın'ın, "Biz sizi böyle mi misafir ettik? Terbiyesiz herifler" yanıtını verdi.

    Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın a sataştı #3

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