Galatasaraylı yöneticiden rakipleri kızdıracak sözler: Sayemizde Avrupa'ya gidiyorlar

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna doludizgin devam ediyor.

Okan Buruk ve öğrencileri, son 16 turu play-off ilk maçında Sparta Prag’ı evinde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Rövanş karşılaşması ise 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak.

"Galatasaray her kulvarda başarılar almış bir takım"

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sparta Prag karşılaşması öncesi konuştu.

Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene kendi liginde şampiyon olmuş ve öyle gelmiş. Şu anda da liderler, sanırım 4 puan farkla. Orada farklı bir play-off sistemi var. Bu sene de şampiyon olacaklarmış gibi gözüküyor. Yaş ortalamaları 25. Aynen bizim gibi çok köklü bir kulüp. Zor bir maç ama biliyorsunuz ki Galatasaray sadece Türkiye'de değil, gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atmış bir takım. Kağıt üzerinde avantaj bizde, sahada ne olur bilmiyoruz. Biz Okan Hoca ve ekibe güveniyoruz. Umarım galip döner, ondan sonra Antalyaspor maçında çıkar şampiyonluk yolumuzda devam ederiz.