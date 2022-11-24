Galatasaraylı Yunus Akgün'e teklif yağıyor

Galatasaray'da devre arasında gönderilebileceği konuşulan Yunus Akgün için yurt içinden ve yurt dışından teklifler geliyor.

Sergilediği futbolla beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün için kulübe teklifler gelmeye başladı.

Fransız ekibi St. Etienne'in yanı sıra bir İtalyan kulübünün de genç futbolcu için fiyat sorduğu öğrenildi.

Yunus Akgün ile Trabzonspor ve Adana Demirspor da ilgileniyor.

Yunus Akgün'e ciddi zam

Birçok kulüp tarafından takip edilen Yunus için yönetim harekete geçti. Yılda 900 bin lira ile takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'e de ciddi bir zam yapılacağı bildirildi.

Bu noktada 2024'te sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuya +3 senelik yeni kontrat planlandığı vurgulandı.

Yeni sözleşmeyle Yunus'a yıllık 10 milyon lira verilmesinin düşünüldüğü, bunun da zamanla artacağı kaydedildi.

Aanholt 3.5 milyon euro istedi

Birçok kulübün listesinde olan Nelsson'la ilgili ise Dünya Kupası beklenecek.

Bu arada gözden çıkarılan Van Aanholt, ayrılmak için 3.5 milyon Euro istedi.



