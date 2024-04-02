Galatasaraylılar Fenerbahçe aleyhine birleşti: Çekilmeyen namerttir Fenerbahçe'nin ligden çekilme dahil birçok konuyu değerlendireceği genel kurul öncesinde ezeli rakipleri Galatasaray'a gönül veren taraftarlar da sosyal medyada harekete geçti.

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Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşecek olan genel kurulu, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirmek adına kritik bir öneme sahip. Bu genel kurulda, ligden çekilme dahil olmak üzere birçok konu tartışılacak ve kararlar alınacak.

Bu önemli gündem maddeleriyle dolu genel kurul öncesinde Galatasaray taraftarları da sosyal medyada etkili bir şekilde seslerini duyuruyor.

"Çekilmeyen namerttir"

"Çekilmeyen Namerttir" hashtagiyle Galatasaraylılar, Fenerbahçe'nin alacağı kararlar ve tutum hakkında görüşlerini dile getiriyor.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, sarı-lacivertlilerin bu oylamasının tamamıyla algı operasyonu olduğunu ve ayrımcılık istediklerini iddia ediyor.