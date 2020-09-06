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    Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin kupasını UEFA Kupası'na benzetti

    Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin kupasını UEFA Kupası'na benzetti

    The Land Of Legends Cup'ta şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin kupası Galatasaraylı taraftarlar tarafından UEFA Kupası'na benzetilince sosyal medyada yeni bir gündem ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 09:09
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    Fenerbahçe'nin Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor'un katıldığı The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'u 1-0 yenmesinin ardından şampiyonluğa ulaşması sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    Galatasaraylılar Fenerbahçe nin kupasını UEFA Kupası na benzetti #1

    KUPA TASARIMI UEFA KUPASI'NA BENZETİLDİ

    Uzun süredir kupa kazanamayan sarı-lacivertlilerli taraftarlar "Büyü bozuldu" paylaşımlarında bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar da kupayı UEFA Kupası'na benzeterek ezeli rakiplerini tiye aldı.

    Öte yandan kupa tasarımının UEFA Kupası'na benzemesi de dikkat çekti.

    Galatasaraylılar Fenerbahçe nin kupasını UEFA Kupası na benzetti #2

    Galatasaraylılar Fenerbahçe nin kupasını UEFA Kupası na benzetti #3

    Galatasaraylılar Fenerbahçe nin kupasını UEFA Kupası na benzetti #4

    Galatasaraylılar Fenerbahçe nin kupasını UEFA Kupası na benzetti #5

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