Galatasaraylılar soruyor: Fatih Terim'e 6 maç ceza haksızlık değil mi

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sen bekçi bile olamazsın" diyen Fatih Terim'e 6 maç ceza yolda. Sarı-kırmızılılar bu durumu adaletsiz buldu

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Fatih Terim'e 6 maç ceza verileceği gündeme gelirken sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar ise bir başka tartışmanın fitilini ateşledi.

GALATASARAY TARAFTARI ADALETSİZ BULDU

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih Hoca'yı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın. Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu." diyen Terim'in 6 maç ceza alacağının düşünülmesi üzerine tepki gösteren taraftarlar Ahmet Ağaoğlu'nun Alanyaspor maçında sahaya inmesini ve 15 gün hak mahrumiyeti almasını örnek göstererek verilen cezayı ağır buldu.

AHMET AĞAOĞLU NE YAPMIŞTI?

Geçtiğimiz sezonun 28. haftasında oynanan Alanyaspor-Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte protokol tribününde başlayan gerginlik Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun saha içine girmesiyle arbedeye dönüşmüştü.

Akdeniz ekibinin kulüp çalışanına vurmaya kalkan Ağaoğlu'nu jandarma ekipleri ve yöneticiler sakinleştirerek sahadan uzaklaştırmıştı.

Ahmet Ağaoğlu bu olaylar sonrasında 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin lira para cezası almıştı.

RIDVAN DİLMEN: AĞAOĞLU'NA VEREMİYORSAN EĞER...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de konu hakkında değerlendirmede bulunurken, "Şimdi Fatih Hoca'nın dosyası geliyor size. Ben de sordum nedir diye. Minimum 7 maç mı diyorsunuz? Ben de diyorum ı ıh. Kötü örnek vereceğim belki ama sen, Ahmet Ağaoğlu'na veremiyorsan, 15 gün ceza veriyorsan yarın Fatih Terim'e sen kuralları uygulamaya kalkarsan hoca da "1 dakika, hayırdır kardeşler size ne oluyor?" der. Federasyonun eline bir bomba geldi, Fatih Hoca'nın bombası geldi. Hocanın raporlarında bu budur diyecekler. Bu taraf da diyecek ki "Burada Ahmet Bey vardı" diyecek, "Ona 15 gün verdin." diyecek. Aynı kurul. Demeyecek mi Fatih Hoca? Siz eğer adil olmazsanız, yanlış yaparsanız, en masumu hakemlerdir. 3-4 tanesi hariç." ifadelerini kullandı.