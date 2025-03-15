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Haber Merkezi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

Öyle ki dün Antalyaspor karşısında hat-trick yapan Osimhen, Süper Lig'de 20 gole ulaşarak gol krallığı zirvesine oturdu.

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki yükünü sırtlayan isim olan Nijeryalı golcüyle ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan Galatasaray Divan Kurulu'nda dikkat çeken bir öneri ortaya atılmıştı.

DİVAN KURULU'NDA 'OSİMHEN'İN BONSERVİSİYLE' İLGİLİ ÖNERİ

Buna göre Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu, Victor Osimhen'in yüksek bedelli bonservisinin alınması için kampanya başlatılmasını istedi.

Zaimoğlu, "Dünyada benzeri yok. 35 milyon Galatasaray taraftarı var, herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese, 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var. Ne yapıp edelim Osimhen'i tutalım." demişti.

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ENSONHABER, SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA SORDU...

Yaşananların ardından biz de Ensonhaber olarak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara "Victor Osimhen için kampanya başlatılmasına var mısınız?" diye sorduk.

ESH Spor Muhabiri Hazal Palavar'ın mikrofon uzattığı Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'in bonservisinin alınması için yapacakları fedakarlıklardan bahsetti.

İşte Galatasaraylı taraftarlarla yaptığımız Osimhen röportajımız...