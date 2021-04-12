Galatasaraylılardan Ghezzal'ın golü öncesi el itirazı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın attığı harika gol öncesinde Cenk Tosun'un top kontrolü tartışma yarattı. Galatasaraylı taraftarlar, Babel'in elle oynadığı pozisyona benzeterek isyan etti.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş deplasmanda BB Erzurum'u 4-2 gibi net bir skorla yenerken, siyah-beyazlıları 66. dakikada 3-2 öne geçiren pozisyonun öncesindeki elle oynama durumu tartışma yarattı.

Ghezzal'ın rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstığı pozisyon öncesinde orta sahada topu kontrol eden Cenk Tosun'un, elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazlar yapıldı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golü verirken, VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da pozisyonun yeniden incelenmesi yönünde bir uyarı gelmedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

GALATASARAYLILAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Karagümrük maçında Mostafa Mohamed'in golü öncesinde Babel'in elle oynaması nedeniyle iptal edilen pozisyona isyan etti. Taraftarlar hakemleri adil olmamakla suçladı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"VAR DEVREYE GİREMEZ"

Bunun sebebinin ise Cenk Tosun'un elle oynamasının ardından topun BB Erzurum'a geçmesi nedeniyle hakemin avantajı oynatması olduğu öğrenildi.

MHK cephesinden ve hakem yorumcularından VAR'ın devreye girmemesi bu şekilde yorumlandı.