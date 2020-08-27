Galatasaraylılardan seyircisiz derbi tepkisi

Fikstüre göre ilk hafta Trabzonspor-Beşiktaş ve 3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçları seyircisiz oynanacak. Ev sahibi takımlar maçların ikinci yarı seyircili oynanacağı için tepkilerini gösterdi.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi. Pandemi nedeniyle ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyircinin stadyumlara alınacağı ligde ilk 3 haftaya 2 derbi müsabakası denk geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtimiz günlerde aldığı bu karara göre 1. hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ile 3. hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi seyircisiz oynanacak.

"HAKSIZLIK DEĞİL Mİ"

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada taraftarlar duruma tepki gösterdi. Derbilerin seyircili oynanması üzerine paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan bazı Galatasaraylılar da ikinci yarı oynanacak olan Kadıköy'deki derbinin seyircili olacak olmasını 'haksızlık' olarak tanımladı.

"SEYİRCİLİ OYNANMASINI UMUT EDİYORUZ"

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da derbinin seyircili oynanması gerektiğini vurguladı ve "3. hafta Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda maçımız var. Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını umut ediyoruz. Bu güzel derbinin karşılıklı seyircilerle oynanmasının sezona renk katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.