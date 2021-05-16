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    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü

    Süper Lig'in son haftasında kaybedilen şampiyonlukla Galatasaraylılar maçtan sonra adeta yıkıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 10:08
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    Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk mücadelesinde nefes kesen anlar yaşandı.

    Şampiyonluğun en net iki adayı Galatasaray ve Beşiktaş, müzelerine bir kupa daha götürmek için mücadele ettiler.

    Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

    Evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İzmir'den gelecek gol haberi için beklediler. 2-1 önde olan Beşiktaş, maçı bırakmadı ve 2020-21 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #1

    GALATASARAYLILARIN ÜZÜNTÜLERİ

    İzmir'den Galatasaray adına kötü haber gelince, sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip adeta yıkıldı.

    Üzüntüden kendilerini yerlere bırakan oyuncular, şampiyonluğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar.

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #2

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #3

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #4

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #5

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #6

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #7

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #8

    Galatasaraylıların yaşadığı üzüntü #9

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