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    Galatasray'da Inaki Pena'nın doğum günü kutlandı

    Galatasray'da Inaki Pena'nın doğum günü kutlandı

    Sarı-kırmızılılarda, Konyaspor maçı öncesi kaleci Inaki Pena'nın doğum günü kutlandı. Ayrıca antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:10
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    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda başlarken, daha sonra sahada devam etti. Sahada iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

    Bu arada sakatlıktan çıkan Işık Kaan Arslan da ilk kez antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

    Galatasray da Inaki Pena nın doğum günü kutlandı #1

    ANTRENMANI SENSIBLE DE İZLEDİ

    Ayrıca antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti. Antrenman, drone yardımıyla da analizler yapılması için yakından izlendi.

    Galatasray da Inaki Pena nın doğum günü kutlandı #2

    PENA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

    İdman öncesinde 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın da doğum günü, takım arkadaşları eşliğinde kutlandı.

    Galatasray da Inaki Pena nın doğum günü kutlandı #3

    Galatasray da Inaki Pena nın doğum günü kutlandı #4

    Galatasray da Inaki Pena nın doğum günü kutlandı #5

    Galatasray da Inaki Pena nın doğum günü kutlandı #6

    Galatasray da Inaki Pena nın doğum günü kutlandı #7


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