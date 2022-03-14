Gamze Durmuş Pakkan'a UEFA'dan görev

FIFA kokartına sahip hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Ligi'nde Danimarka - Yunanistan maçına atandı.

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda 16 Mart Çarşamba günü Danimarka ile Yunanistan arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Helsingör kentinde oynanacak A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Pakkan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ile Deybet Gök üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Cansu Tiryaki yapacak.