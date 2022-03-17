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    Gana Ligi'nde yardımcı hakem sahaya daldı

    Gana Ligi'nde yardımcı hakem sahaya daldı

    Gana Ligi'nde mücadele eden Asante Kotoko ve Bibiani Gold Stars takımları arasındaki maçta yardımcı hakemin, pozisyon sırasında sahaya girmesi viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 12:59
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    Gana Premier Ligi'nde Asante Kotoko ile Bibiani Gold Stars arasındaki mücadelede ilginç bir an yaşandı.

    HEYECANDAN SAHAYA GİRDİ

    Asante Kotoko'nun ani kontratağında maçın yardımcı hakemi, pozisyona kendisini o kadar kaptırdı ki, sahanın içerisine kadar girdi. Heyecandan ceza sahasına yaklaşan hakem sosyal medyanın da diline düştü.

    "Miyop hakem" lakabı alan Ganalı, futbolseverleri güldürdü.

    Gana Ligi'nde yardımcı hakem sahaya daldı - İZLE


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