Haberler

Futbol Haberleri

Gana Ligi'nde yardımcı hakem sahaya daldı

Gana Ligi'nde yardımcı hakem sahaya daldı

Gana Ligi'nde mücadele eden Asante Kotoko ve Bibiani Gold Stars takımları arasındaki maçta yardımcı hakemin, pozisyon sırasında sahaya girmesi viral oldu.