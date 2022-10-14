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    Garcia Gomez: Okan Buruk Türk futbolunun efsanelerinden biri

    Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, Galatasaray'dan teklif geldiğinde heyecanlandığını belirterek, Okan Buruk'un Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi.
    • 14.10.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 20:10
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    Garcia Gomez: Okan Buruk Türk futbolunun efsanelerinden biri

    Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılar Kayseri'ye vardı.

    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, maç öncesinde İspanyol gazetesi La Voz de Galicia'ya açıklamalarda bulundu.

    "Okan Buruk'tan telefon geldiğinde heyecanlandım"

    Sarı-kırmızılı takıma geliş süreciyle ilgili Gomez, "Okan Buruk'tan telefon geldiğinde heyecanlandım. Çünkü 4 yıl önde İstanbul'a tatile gittiğimde şehri çok sevmiştim. Okan Buruk, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri. Benimle çalışmak istediğini söyledi ve ekibe katıldım." ifadelerini kullandı.

    Garcia Gomez: Okan Buruk Türk futbolunun efsanelerinden biri #1

    "Türkiye'de galibiyet ve mağlubiyet büyük bir tutkuyla yaşanıyor"

    Türkiye'deki atmosferden etkilendiğini aktaran İspanyol çalıştırıcı, "Türkiye'de galibiyet ve mağlubiyet büyük bir tutkuyla yaşanıyor. Sahaya çıktığınızda bizi bekleyen taraftarları görmek harika bir duygu ve atmosfer inanılmaz." yorumunda bulundu.


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