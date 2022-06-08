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    Gareth Bale, Getafe'ye önerildi

    Getafe Başkanı Angel Torres, Gareth Bale'in kendilerine önerildiğini ve bu transferi değerlendirmeye aldıklarını söyledi.
    • 08.06.2022 - 15:45
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    Gareth Bale, Getafe'ye önerildi

    Real Madrid'den ayrıldığını açıklayan Galli futbolcu Gareth Bale için flaş bir iddia geldi.

    La Liga'da Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği Getafe'de başkan Angel Torres, menajeri tarafından Bale'ın kendilerine önerildiğini açıkladı.

    "Menajeriyle görüştüm"

    Torres yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce Bale'ın menajeriyle görüştüm. Oyuncuyu bize teklif ettiler. Bu olasılığı değerlendirmeye aldık" ifadelerini kullandı.

    Real Madrid'de sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar sağlayamayan yıldız futbolcu eleştirilerin odağına yerleşmişti.

    Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

    Gareth Bale, Getafe ye önerildi #1


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