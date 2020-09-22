Gareth Bale'ın menajeri: Bir yıldan fazla kalabilir

Gareth Bale'ın menajerliğini yapan Jonathan Barnett, BBC'ye yaptığı açıklamada, Galli futbolcunun istemesi halinde 1 yıl daha Tottenham'da kalabileceğini duyurdu.

7 yıllık Real Madrid macerası sonrası, Tottenham'a 1 sezonluğuna kiralık olarak dönen Gareth Bale, kariyerine Premier Lig'de devam edebilir.

"BİR YIL DAHA KALMAK İSTERSE..."

31 yaşındaki futbolcunun menajeri Jonathan Barnett, BBC'ye konuştu.

Bale'in, Real Madrid'e dönmesini beklemediğini söyleyen Barnett "O, Tottenham'da çok başarılı olacak. Ardından Gareth kalmak isteyecek ve daha sonra anlaşma kolay olacaktır. Tottenham, onun oynamak istediği bir kulüp. Eğer bir yıl daha kalmak isterse ben herhangi bir sorun görmüyorum." dedi.

2013'te 100 milyon euroluk transfer bedeliyle dünya rekoru kırarak Real Madrid'e katılan yıldız oyuncu; 4 şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga ve 1'er İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Gareth Bale, geçen yaz Jiangsu Suning'e gitmekten vazgeçmiş Real Madrid ile 20 maça çıkmıştı.