Garry Rodrigues: Fenerbahçe bu sene çok iyi

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Al-Ittihad'a geri dönen Garry Rodrigues, sarı-lacivertlilerin bu sene çok iyi bir takım kurduğunu söyledi.

Al-Ittihad'a dönen ve formasını giyerek poz veren Rodrigues, Yunanistan'da bir radyoya konuştu.

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN HEYECANLIYIM"

29 yaşındaki oyuncu, "Al Ittihad'ın yeni bir teknik direktörü var, Fabio Carille beni de oynamam için davet etti. Takıma geri döndüğüm için heyecanlıyım. Ayrıca orada Prijovic'i tekrar bulacağım, o da takıma döndü." ifadelerini kullanmıştı

"FENERBAHÇE BU SENE ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDU"

Rodrigues, Fenerbahçe dönemine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Büyük bir Türk takımında daha oynamak benim için iyi bir deneyimdi. Fenerbahçe'de hedeflerimize ulaşamadık, kupalar kazanmamız gerekiyordu ama yine de bu takımda bulunduğum için mutluyum. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir takım oldu." dedi.

"PELKAS İÇİN MUTLUYUM"

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'nin PAOK'tan gerçekleştirdiği Dimitris Pelkas transferini de yorumladı. Deneyimli kanat oyuncusu, "Çok iyi bir başlangıç yaptı, kendisi için mutluyum. Pelkas'a telefonumun her zaman açık olduğunu, ne zaman isterse ona ihtiyaç duyduğu şeyleri anlatacağımı söyledim. Başladığı gibi gitmesi için amacına odaklanması gerekir. İyi bir takımda iyi takım arkadaşlarıyla onun için her şey iyi gidecektir." diye konuştu.