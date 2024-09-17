Garry Rodrigues: Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum

İHA

Bülent Uygun yönetimindeki Süper Lig ekibi Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues, bugün gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Rodrigues, sıcak karşılama için tüm Sivasspor ailesine teşekkür etti.

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

33 yaşındaki hücum oyuncusu, sözlerine şu şekilde başladı:

"ARKADAŞLARIM ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDILAR"

Ligde oynadıkları Gaziantep FK maçını izlediğini söyleyen Rodrigues, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarım çok iyi iş çıkardılar. Maçı da kazanmayı hak ettiler. Türkiye'de uzun yıllardır oynadığım için burada geçmişten tanıdığım arkadaşlarım da var. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Beni burada çok sıcak karşıladılar. Hala da ilişkimiz çok iyi devam ediyor. Geliştiriyoruz ilişkilerimizi. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor, her zaman güçlü bir takım olarak performans ortaya koydu. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum.