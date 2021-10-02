Gary Medel'den itiraf: Beşiktaş'ta 10 kilo fazlam vardı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel, Türkiye'de oynadığı dönemde 10 kilo fazlası olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Gary Medel, Türkiye'de oynadığı dönemde 10 kilo fazlası olduğunu söyledi.

"10 KİLO VERDİM"

Türkiye'deki günleri ile ilgili konuşan Medel, "Beşiktaş'ta oynarken 10 kilo fazlam vardı. Eski milli oyuncu Rozental bana kilo vermemin kritik olduğunu söyledi ve odaklandıktan sonra 10 kilo verdim. Ne kadar zararlı olduğunun farkında değildim. Daha hızlı bir oyuncuya dönüştüm. Rozantal bana büyük bir iyilik yapmıştı." ifadelerini kullandı.



