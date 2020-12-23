Gassama'dan ilginç savunma

Galatasaray-Göztepe maçında kaleciyle karşı karşıya kalan Arda Turan'ı takip etmeyi bırakıp kaleye doğru yönelen Lamine Gassama'nın bu hareketi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar puanını 26'ya çıkarırken, konuk ekibin formasını giyen Gassama'nın defans yapma şekli izleyenleri hayrete düşürdü.

Mücadelenin 12. dakikasında savunma arkasına sarkan Arda Turan kaleciyle karşı karşıya kalırken, Arda'nın hemen arkasından koşan Gassama'nın bir anda rakibini bırakıp kaleye doğru yönelmesi futbolseverleri şaşırttı.

Boşta kaldığını fark eden Arda ise düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

"ÇOK ENTERESAN"

TRT Spor'da maçı yorumlayan Tuncay Şanlı, Gassama'nın koşusuyla ilgili; "Gassama ne düşündü acaba? Pozisyon hatası yaparsın da çok enteresan. Zincirleme hatada Gassama noktayı koymuş." ifadelerini kullandı.

"ARDA DA ŞAŞIRDI"

TRT Spor'un bir diğer yorumcusu Ayhan Akman ise; "Arda da şaşırdı. Belki sağa oynayacaktı. Kötü kontrol etti. Baktı önü boş golü attı." dedi.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)