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Gaziantep-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 08:54
Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, Gaziantep'i de yenerek seriyi sürdürmek istiyor.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Larin, Ghezzal, Aboubakar