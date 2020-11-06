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    Gaziantep-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 08:54
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    Gaziantep-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, Gaziantep'i de yenerek seriyi sürdürmek istiyor.

    Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Larin, Ghezzal, Aboubakar

    Gaziantep-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

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