Gaziantep, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı

Gaziantep, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşse de maçın 84. dakikasında bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını bildi.

Süper Lig 'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa'yı konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadele yüksek tempolu ve bol pozisyonlu geçti. Kasımpaşa 5. ve 59. dakikalarda Isaac Thelin'in attığı gollerle skoru 2-0 yaptı.

GAZİANTEP 60’TAN SONRA DÖNDÜ

Mücadelenin son bölümünde puan için baskısını arttıran Gaziantep'in 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet'in golleriyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbul ekibi ise haftayı 37 puanda kapattı.

İstanbul ekibi, hafta içi oynanacak bir sonraki hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Aytemiz Alanyaspor 'a konuk olacak.