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    Gaziantep, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı

    Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-0 geriye düşse de maçın 84. dakikasında bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını bildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 18:39
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    Gaziantep, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı

    Süper Lig 'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa'yı konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

    Mücadele yüksek tempolu ve bol pozisyonlu geçti. Kasımpaşa 5. ve 59. dakikalarda Isaac Thelin'in attığı gollerle skoru 2-0 yaptı.

    GAZİANTEP 60’TAN SONRA DÖNDÜ

    Mücadelenin son bölümünde puan için baskısını arttıran Gaziantep'in 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet'in golleriyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 51'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbul ekibi ise haftayı 37 puanda kapattı.

    İstanbul ekibi, hafta içi oynanacak bir sonraki hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Aytemiz Alanyaspor 'a konuk olacak.

    Gaziantep, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı #1

    Gaziantep, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı #2

    Gaziantep, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı #3

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