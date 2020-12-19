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- Gaziantep-Fenerbaçe maçının muhtemel 11'leri
Gaziantep-Fenerbaçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 08:49
Geçtiğimiz hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek için sahaya çıkıyor.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
ANTEP SAHASINDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK
Günay
Tosca
Kana-Bıyık
Djilobodji
Olkowski
Güray
Maxim
Vetrih
Mirallas
Muhammet
Kenan Özer
Fenerbahçe
Oytun
Gökhan Gönül
Serdar Aziz
Tisserand
Caner Erkin
Sosa
Ozan Tufan
Luiz Gustavo
Pelkas
Ferdi
Cisse