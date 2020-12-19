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    Gaziantep-Fenerbaçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 08:49
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    Gaziantep-Fenerbaçe maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzen Fenerbahçe, yeniden çıkışa geçmek için sahaya çıkıyor.

    Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    ANTEP SAHASINDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep FK

    Günay
    Tosca
    Kana-Bıyık
    Djilobodji
    Olkowski
    Güray
    Maxim
    Vetrih
    Mirallas
    Muhammet
    Kenan Özer

    Fenerbahçe

    Oytun
    Gökhan Gönül
    Serdar Aziz
    Tisserand
    Caner Erkin
    Sosa
    Ozan Tufan
    Luiz Gustavo
    Pelkas
    Ferdi
    Cisse

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