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- Gaziantep FK 15 maç sonra Sivasspor'a yenildi
Gaziantep FK 15 maç sonra Sivasspor'a yenildi
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 15:25
- Güncelleme : 09.01.2021 - 15:36
Süper Lig'de 17. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Sivasspor ligde 3 hafta sonra kazanırken, Gaziantep FK ise tam 15 hafta sonra kaybetti.
SİVAS HAKAN ARSLAN'LA GÜLDÜ
Gaziantep FK'nın golünü 4. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. Sivasspor'un golleri 41 ve 46. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Max Gradel iki golde asist yapan isim oldu.
Konuk ekip Gaziantep FK'de Jefferson, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Sivasspor puanını 22'ye yükseltti, Gaziantep FK 32 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, Başakşehir'e konuk olacak. GAziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLDU
Bu yenilgiyle 31 puanda kalan Gaziantep FK 3. sırada kendine yer bulurken, Galatasaray ise Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde Süper Lig'in sürpriz takımı Gaziantep FK'nın üstüne çıkmış olacak.