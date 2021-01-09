Gaziantep FK 15 maç sonra Sivasspor'a yenildi

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'a konuk olan Gaziantep FK sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takımın golleri Hakan Arslan'dan gelirken Antep'in tek golü Maxim'den geldi.

Süper Lig'de 17. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Sivasspor ligde 3 hafta sonra kazanırken, Gaziantep FK ise tam 15 hafta sonra kaybetti.





SİVAS HAKAN ARSLAN'LA GÜLDÜ

Gaziantep FK'nın golünü 4. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. Sivasspor'un golleri 41 ve 46. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Max Gradel iki golde asist yapan isim oldu.

Konuk ekip Gaziantep FK'de Jefferson, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Bu galibiyetin ardından Sivasspor puanını 22'ye yükseltti, Gaziantep FK 32 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, Başakşehir'e konuk olacak. GAziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLDU

Bu yenilgiyle 31 puanda kalan Gaziantep FK 3. sırada kendine yer bulurken, Galatasaray ise Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde Süper Lig'in sürpriz takımı Gaziantep FK'nın üstüne çıkmış olacak.



