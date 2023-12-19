Gaziantep FK - Adana Demirspor karşılaşmasında hakemlere destek! Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk dakikalarında iki takım oyuncuları hareketsiz kalarak hakemlere destek verdi.

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Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelenin öncesinde ise anlamlı bir harekete imza atıldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın çiçeklerle karşıladığı hakem Bahattin Şimşek'e maçın öncesinde de destek vardı.

İki takım da hareketsiz kaldı

İlk düdüğün çalmasının ardından iki takımın oyuncuları, Ankara’da yaşanan hakem şiddetini protesto etmek için hareketsiz kaldı.

Oyuncular hakemlere alkışlarla da destek verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)