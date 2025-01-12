Gaziantep FK, Adana Demirspor karşısında galibiyeti aldı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.

GAZİANTEP FK, TEK GOLLE KAZANDI

Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.

Son 3 maçta 7 puan toplayan Gaziantep, puanını 25'e çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puan ile son sırada kaldı.

ADANA DEMİRSPOR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAK

Gaziantep, gelecek hafta Bodrum FK'yı ağırlayacak. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor