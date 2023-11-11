Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanında kazandı Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Brayan Riascos kaydetti.

Fatih Tekke çare olamadı

Sumudica'nın öğrencileri bu skorla üst üste 2. galibiyetini aldı ve ligdeki galibiyet sayısını 4'e çıkardı.

Ömer Erdoğan sonrası Kayserispor maçıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor ise üst süte 4. mağlubiyetini yaşadı. Tekke, Akdeniz ekibiyle çıktığı iki maçı da kaybetti.

Alanyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek

Gaziantep FK, bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü konuk edecek.