Gaziantep FK, Antalyaspor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 2-0'lık skorla ev sahibi takım Gaziantep FK oldu.
GAZİANTEP FK, EVİNDE YİNE KAZANDI
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kacper Kozlowski ve 66. dakikada Alexandru Maxim attı.
Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK, bu sonuçla evinde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.
ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Antalyaspor'da Erdal Rakip, 86. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 21
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 21 puana yükseldi. Antalyaspor da 21 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
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