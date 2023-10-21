Gaziantep FK, Antalyaspor'u tek golle geçti Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla yendi.

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Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Gaziantep FK, 71. dakikada Nicolas N'Koulou'nun attığı golle öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

İki takımda aynı puanda

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK 9 puana yükseldi. Antalyaspor da 9 puanda kaldı.

Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.