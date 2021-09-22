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    Gaziantep FK, Başakşehir'i tek golle mağlup etti

    Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Başakşehir'i Muhammet Demir'in 10. saniyede attığı golle 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 19:07
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    Gaziantep FK, Başakşehir'i tek golle mağlup etti

    Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırladı.

    MUHAMMET'İN TEK GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ

    Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 10. saniyede Muhammet Demir kaydetti.

    Gaziantep FK, Başakşehir i tek golle mağlup etti #1

    Bu sonucun ardından Gaziantep FK, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 10. sırada yer aldı. İlk puanlarını geçtiğimiz hafta alan Başakşehir ise 5. mağlubiyetini aldı ve 18. sırada yer buldu.

    Gaziantep FK, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.

    Gaziantep FK, Başakşehir i tek golle mağlup etti #2

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