Gaziantep FK, Başakşehir'i tek golle mağlup etti

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Başakşehir'i Muhammet Demir'in 10. saniyede attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırladı.

MUHAMMET'İN TEK GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 10. saniyede Muhammet Demir kaydetti.





Bu sonucun ardından Gaziantep FK, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 10. sırada yer aldı. İlk puanlarını geçtiğimiz hafta alan Başakşehir ise 5. mağlubiyetini aldı ve 18. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.