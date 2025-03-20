Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: 4. galibiyetimizi de Konya’da alacağız inşallah

İHA

Gaziantep FK yöneticileri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nde iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, kulüp yöneticileri, antrenörler ve taraftarlar katıldı.

Yemeğinin ardından basına açıklama yapan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, takımın konferans ligine gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

"ELİMİZDEN GELEN DEĞİL DAHA FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımın en iyi yerlere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, dördüncü galibiyeti de Konya'da almak istediklerini söyleyerek, şu açıklamada bulundu:

Sizlerin isteklerine karşılık verebilmek için maddi manevi bütün arkadaşlarımızla elimizden gelen değil fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ramazan bereketi takımımıza çok hayırlı geldi. Ramazanda 3 maça çıktık galibiyetle ayrıldık. Dördüncü galibiyetimizi de Konya’da alacağız inşallah. Biz gücümüzü biliyoruz. İnşallah herkesin desteği ile takımı daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Son günlerde takım konferans ligine göz kırpar mı? Kırpıyor ama enerjimizi yüksek tutalım olmadığı zaman üzülmemek için ama bilin ki biz elimizden geleni yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz.

"BÜTÜN ŞEHRİN BUNU HİSSETMESİNİ İSTİYORUZ"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, sporun Gaziantep’e çok yakıştığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Bizim bir milyon gencimiz var. Olmasını istediklerimizi tezahürat ederek söylediniz. Gittiğimiz maçlarda tıklım tıklım dolmuş türünün istiyoruz. Herkesin ailesi ile gelip izlediği bir ortam olsun istiyoruz. Biz nasıl evlerimizde izlerken heyecanlanıp birbirimize sarılıyorsak, yanımızdakinin kim olduğuna bakmadan sarılıyorsak, bütün şehrin bunu hissetmesini istiyoruz.

"BUGÜN DİMDİK AYAKTAYIZ"

Gaziantep FK’nın ayakta olması için destek veren Vali Kemal Çeber’e ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur da şu şekilde konuştu: