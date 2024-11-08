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AA & Ensonhaber

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanacaklarına inandığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige yeni bir kadro kurarak başladıklarını, ilk haftalarda bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

"BU SENE KADRO PLANLAMASI YAPARKEN TİTİZ DAVRANDIK"

Takımın son haftalarda tam olarak oturduğunu ve oynanan oyundan memnun olduğunu vurgulayan Yılmaz, ligde son 4 haftadır yenilmediklerini hatırlattı.

Takımdaki planlamayı en az 3 yıllık yaptıklarını belirten Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Bu sene kadro planlaması yaparken titiz davrandık. Geçen sene bu takımın yaş ortalaması 34-35 civarındaydı. Bu sene ise bunu 25-26'ya düşürdük. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. İnşallah burada 3 yıl transfer yapmadan oynayabilecek bir kadro oluşturduk.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM VE İNANIYORUM"

Sezona galibiyetle başladıklarını ancak futbolcuların adaptasyon süreçleri nedeniyle istedikleri gibi devam edemediklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

Sağ olsun teknik heyetimiz, çalışanlarımız, şehrimiz bizlere desteklerini esirgemediler. Şu an başarılı bir grafik yakaladığımızı inanıyorum. İnşallah bunun devamı gelecektir. Önümüzde Hatayspor maçı var. Hatay'da tamam mı devam mı maçına çıkacağız, erken gelen zor bir karşılaşma olacak. Takımımıza güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah oradan da üç puanla geleceğiz ki oyuncuların deplasmandaki öz güveni de yerine gelsin.

TARAFTARI MERSİN'E DAVET ETTİ

Memik Yılmaz, iç sahada rakiplerin korkulu rüyası olduklarını ve bunu da taraftar sayesinde başardıklarını ifade etti.

Her maçta taraftara ciddi ihtiyaçlarının olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: