Gaziantep FK-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucu: Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş

98' Gol... Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş (Kenan)

93' Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Kenan Özer'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Gaziantep FK'de Kevin Mirallas, Güven Yalçın'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

86' Siyah-beyazlılar kalabalık Gaziantep FK savunması karşısında boşluk bulmakta çok zorlanıyor.

81' Gaziantep FK'de sakatlanan Muhammet Demir'in yerine Enver Cenk Şahin oyuna girdi.

76' Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.

63' Gol... Gaziantep FK 2-1 Beşiktaş (Muhammed Demir)

61' Gol... Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş (Larin)

56' Ghezzal çıktı kaleci Utku Yuvakuran oyunda.

55' Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

48' Beşiktaş ikinci yarının başında rakip yarı sahaya yine yerleşmiş durumda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 1-0 Beşiktaş

44' Gol... Gaziantep FK 1-0 Beşiktaş (Mirallas)

39' Atiba'nın pasıyla ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Larin'in vuruşunda top direkten döndü!

30' Şu ana dek Beşiktaş'ın iki isabetli şutu var. Ev sahibi Gaziantep FK'nin ise isabetli şutu bulunmuyor.

26' Oğuz'un kullandığı uzun taç atışını savunmada Larin uzaklaştırdı.

22' Ersin'in önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

17' Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton'un yerine Montero oyunda.

13' Gaziantep FK'de Maxim, Rosier'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

9' Gaziantep FK hızlı hücumlarla etkili olmanın peşinde.

3' Siyah-beyazlılar bu dakika içinde takim halinde rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

1' Maç başladı.

11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir, Maxim

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar