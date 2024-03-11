Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında penaltı bekledi! Hakem oyunu devam ettirdi Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi. Hakem oyunu sürdürdü.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarsının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Alexandru Maxim'in sağ kanattan yaptığı ortayı uzaklaştırmak için müdahalede bulunan Semih Kılıçsoy'un hamlesi sonrası top ayağından eline sekti.

Hakem oyunu sürdürdü

Bu pozisyon üzerine Gaziantep FK'li oyuncular penaltı beklentisinde bulundu ancak hakem Arda Kardeşler, topun Semih'in ayağından sektiği gerekçesiyle "devam" kararı verdi.

Vücuttan seken top ele çarparsa penaltı olur mu?

Vücuttan seken top ele çarparsa penaltı olup olmama durumu, topun nasıl sektğine ve elin nasıl bir pozisyonda olduğuna bağlıdır.

Penaltı olabilecek durumlar:

Top, omuz hizasından yukarıda olan ele çarparsa. Bu durumda, elin doğal bir pozisyonda olup olmadığı önemli değildir.

Top, kasıtlı olarak ele çarparsa.

Top, vücudun başka bir yerinden sektikten sonra, doğal bir pozisyonda olmayan ele çarparsa.

Penaltı olmayacak durumlar:

Top, omuz hizasından aşağıda olan ele çarparsa ve el doğal bir pozisyonda ise.

Top, vücudun başka bir yerinden sektikten sonra, doğal bir pozisyonda olan ele çarparsa.

Top, kayarak veya defans yapmaya çalışan bir oyuncunun koluna çarparsa.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)