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Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de liderin gerisinde kalmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak.
- Haber Merkezi
- 25.12.2022 - 08:46
- Güncelleme : 25.12.2022 - 15:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olacak.
Galatasaray mağlubiyetinin ardından Antalyaspor maçı terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş, 22 puanda.
Zirveye yaklaşmak istiyor
Deplasmanda 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Kara Kartal, fire vermeden kazanmayı ve zirve hattına bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.
Son 9 maçından 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır galibiyete hasret kalan Erol Bulut'lu Gaziantep ise kötü gidişata zorlu rakibi karşısında ser vermenin hesaplarını yapıyor.
İki takımın muhtemel 11'leri;
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Ertuğrul, Tosca, Jevtovic, Hanousek, Sagal, Maxim, Merkel, Figueiredo
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst