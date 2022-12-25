Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de liderin gerisinde kalmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olacak.

Galatasaray mağlubiyetinin ardından Antalyaspor maçı terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş, 22 puanda.

Zirveye yaklaşmak istiyor

Deplasmanda 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Kara Kartal, fire vermeden kazanmayı ve zirve hattına bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Son 9 maçından 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır galibiyete hasret kalan Erol Bulut'lu Gaziantep ise kötü gidişata zorlu rakibi karşısında ser vermenin hesaplarını yapıyor.

İki takımın muhtemel 11'leri;

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Ertuğrul, Tosca, Jevtovic, Hanousek, Sagal, Maxim, Merkel, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst