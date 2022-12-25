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    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de liderin gerisinde kalmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 15:00
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    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olacak.

    Galatasaray mağlubiyetinin ardından Antalyaspor maçı terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş, 22 puanda.

    Zirveye yaklaşmak istiyor

    Deplasmanda 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Kara Kartal, fire vermeden kazanmayı ve zirve hattına bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

    Son 9 maçından 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır galibiyete hasret kalan Erol Bulut'lu Gaziantep ise kötü gidişata zorlu rakibi karşısında ser vermenin hesaplarını yapıyor.

    İki takımın muhtemel 11'leri;

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Ertuğrul, Tosca, Jevtovic, Hanousek, Sagal, Maxim, Merkel, Figueiredo

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Redmond, Souza, Salih, Gedson, Cenk, Weghorst

    Gaziantep

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #2


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