Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.523
-0.15%
BTXN Coin
6.73
-1.02%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş Süper Lig 15. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Peki maç kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
    • 25.12.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

    Erol Bulut yönetimindeki Gaziantap FK Süper Lig'de oynadığı 13 maçta topladığı 16 puan ile 10. sırada yer alıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise 22 puan ile 8. sırada bulunuyor.

    Dünya Kupası arası sonrası ligin başlaması ile birlikte heyecan kaldiği yerden devam etmeye başladı. Futbolseverler Süper Lig'de oynanan maçları ilgiyle takip ediyor.

    Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detayları araştırılmaya başladı. Maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlang yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.


    Patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Patronunu öldürüp araziye atan şahıs tutuklandı

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu
    3. Sayfa

    Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu

    Görüş Bildir