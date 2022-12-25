Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Süper Lig 15. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Peki maç kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantap FK Süper Lig'de oynadığı 13 maçta topladığı 16 puan ile 10. sırada yer alıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise 22 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Dünya Kupası arası sonrası ligin başlaması ile birlikte heyecan kaldiği yerden devam etmeye başladı. Futbolseverler Süper Lig'de oynanan maçları ilgiyle takip ediyor.

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detayları araştırılmaya başladı. Maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlang yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.