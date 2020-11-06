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- Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 18:55
- Güncelleme : 06.11.2020 - 18:59
Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, Gaziantep'i de yenerek seriyi sürdürmek istiyor.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir, Maxim
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar