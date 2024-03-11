Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.

İlk 11'ler

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Zaynutdinov, Muçi, Rashica, Semih