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    Gaziantep FK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 08:54
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    Gaziantep FK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

    Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Ulaş, Olkowski, Mendyl, Jefferson, Recep, Furkan, Dicko, Börven

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N’Koudou, Kenan Karaman

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