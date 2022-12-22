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    Gaziantep FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Gaziantep FK ile Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..
    • 22.12.2022 - 16:24
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    Gaziantep FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Son 16 takım arasına kalmak için mücadele eden takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.

    Gaziantep FK ile Boluspor arasında oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    Gaziantep'in evinde oynanacak mücadelenin saat kaçta başlayacağı ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırıyor. İşte maçın detayları..

    Gaziantep FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Gaziantep FK - Boluspor maçı ne zaman?

    Gaziantep FK - Boluspor maçı bugün saat 17.00'de oynanacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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