Gaziantep FK, Börven ile anlaştı

Gaziantep FK, Börven ile anlaştı

Gaziantep FK, Norveçli golcüsü Torgeir Börven'in bonservisi konusunda Ankaragücü ile el sıkıştı.

Uzun bir süredir forvet transferi için çalışan Gaziantep FK, Fenerbahçe 'den Papiss Cisse ile temas halindeydi.

BÖRVEN İLE ANLAŞILDI

Deneyimli oyuncunun yeniden Avrupa'ya gitme kararı almasından dolayı listesindeki alternatiflere yönelen Güneydoğu ekibi, Ankaragücü'nün forveti Börven'i kadrosuna katıyor.

Gaziantep FK, Norveçli golcüsü Torgeir Börven'in bonservisi konusunda Ankaragücü ile 500 bin Euro'ya anlaştı.