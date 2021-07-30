Euro
10.023
-0.45%
Dolar
8.4134
-0.5%
Altın
495.05
-0.43%
Borsa
1.381
-0.76%
Bitcoin
324.655
-4.88%
EXEN Coin
24.46
0.04%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Gaziantep FK, Börven ile anlaştı

    Gaziantep FK, Norveçli golcüsü Torgeir Börven'in bonservisi konusunda Ankaragücü ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep FK, Börven ile anlaştı

    Uzun bir süredir forvet transferi için çalışan Gaziantep FK, Fenerbahçe 'den Papiss Cisse ile temas halindeydi.

    BÖRVEN İLE ANLAŞILDI

    Deneyimli oyuncunun yeniden Avrupa'ya gitme kararı almasından dolayı listesindeki alternatiflere yönelen Güneydoğu ekibi, Ankaragücü'nün forveti Börven'i kadrosuna katıyor.

    Gaziantep FK, Norveçli golcüsü Torgeir Börven'in bonservisi konusunda Ankaragücü ile 500 bin Euro'ya anlaştı.

    Gaziantep FK, Börven ile anlaştı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir