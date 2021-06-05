Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
315.320
-1.32%
EXEN Coin
34.51
1.05%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Gaziantep FK, Ceyhun Gülselam'ı istiyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Alanya'dan Ceyhun Gülselam için girişimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep FK, Ceyhun Gülselam'ı istiyor

    Dış transferde şu ana kadar beklenen hamleyi yapamayan Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    GİRİŞİMLER BAŞLADI

    Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri, Alanyaspor ile yollarını ayıran orta saha 33 yaşındaki Ceyhun Gülselam için girişimlere başladılar.

    Türkiye'de Trabzonspor, Galatasaray, Karabükspor, Kayserispor, Osmanlıspor (Ankaraspor) formaları da giyen Ceyhun Gülselam, geçen sezon 24 resmi maçta forma giydi.

    Gaziantep FK, Ceyhun Gülselam ı istiyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir