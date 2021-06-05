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- Gaziantep FK, Ceyhun Gülselam'ı istiyor
Gaziantep FK, Ceyhun Gülselam'ı istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Alanya'dan Ceyhun Gülselam için girişimlere başladı.
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 15:07
Dış transferde şu ana kadar beklenen hamleyi yapamayan Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri, Alanyaspor ile yollarını ayıran orta saha 33 yaşındaki Ceyhun Gülselam için girişimlere başladılar.
Türkiye'de Trabzonspor, Galatasaray, Karabükspor, Kayserispor, Osmanlıspor (Ankaraspor) formaları da giyen Ceyhun Gülselam, geçen sezon 24 resmi maçta forma giydi.