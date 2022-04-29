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    Gaziantep FK: Erol Bulut ayrılacak haberleri yalan

    Gaziantep FK, Erol Bulut ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini resmi sosyal medya hesabından yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 12:53
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    Gaziantep FK: Erol Bulut ayrılacak haberleri yalan

    Bu sezon çok iyi bir performans sergileyemeyen Gaziantep FK, ligde 42 puanla 15.sırada bulunuyor.

    Teknik direktör Erol Bulut'un bazı futbolcularla restleştiği, oyuncuların deneyimli çalıştırıcıyı takımda istemediği iddia edilmişti.

    Gaziantep FK yaptığı açıklamayla bu haberlere yanıt verdi.

    "Erol Bulut görevine devam etmektedir"

    Kulüpten yapılan duyuruda, ''Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda konuk olacağı Fenerbahçe maçı öncesi bazı yayın organlarında yer alan haberleri takip etmekteyiz. Gün içerisinde dile getirilen “Erol Bulut ile yollar sezon tamamlanmadan ayrılacak” başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamakta olup teknik direktörümüz Erol Bulut görevine devam etmektedir. Futbolseverlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadelerine yer verildi.

    Gaziantep FK: Erol Bulut ayrılacak haberleri yalan #1

    İstifa konusunda ne demişti?

    Geçtiğimiz günlerde taraftarların istifa beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "O konuda bir şey diyemeyeceğim. Taraftarın yorumlarını düşüncelerini söylemesi doğal bir haktır. Ben bu durumda sakin kalıp işimi odaklanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimimiz ile konuşarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim" diye konuşmuştu.

    Bilindiği üzere Erol Bulut, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmış ancak alınan başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.


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